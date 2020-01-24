РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 24 янв. В Дзержинском весной 2020 года планируют провести экологическую акцию, в рамках которой очистят Гремячевский родник, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

С такой инициативой выступили представители «Молодой гвардии Единой России» в городском округе Дзержинский.

«Я общалась с представителями молодежных и общественных городских организаций, они поддержали эту идею, поэтому весной планируем провести экологическую акцию по очистке Гремячевского родника на улице Дзержинской», – сказала глава городского округа Людмила Иванова.

Планируется, что в ней примут участие студенты, молодогвардейцы, общественники и все неравнодушные жители города.

«Это будет такой народный проект по очистке родника», – отметила Иванова.

Она подчеркнула, что также необходимо решить, как сделать так, чтобы талые воды не попадали в родник.