РИАМО - 24 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подписал постановление о награждении директора коробовского Дома культуры городского округа Шатура Натальи Тандуевой почетным знаком «За верность Подмосковью», говорится в сообщении пресс-центра областного парламента.

Постановление было подписано 23 января на 105-м заседании Мособлдумы.

«Решение по награждению принято на заседании соответствующей комиссии парламента», — говорится в сообщении.

Почетный знак «За верность Подмосковью» — высшая награда Московской областной думы. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.