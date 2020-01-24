РИАМО - 24 янв. В 2019 году АО «Мособлэнерго» проложило 454 километра воздушных и кабельных линий электропередачи и выдало более 147 мегавольт-ампер дополнительной трансформаторной мощности в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

«Объемы строительства на 60 километров превышают результат предыдущего года. Реконструкция и строительство объектов проводились в соответствии с инвестиционной программой, выполнение которой полностью завершено», - говорится в сообщении.

Самый большой объем работ по строительству 231,37 километра электросетей и вводу 14,86 мегавольт-ампера трансформаторной мощности проводился в соответствии с выполнением обязательств компании по договорам технологического присоединения к электрическим сетям для льготной категории заявителей.

Во всех филиалах «Мособлэнерго» инвестиционные программы 2019 года выполнены в соответствии с разработанными графиками. Сейчас компания приступила к реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы 2020 года.

Также уже разработали план долгосрочной программы строительства электросетевых объектов на территории Московской области в период с 2021 по 2025 годы.