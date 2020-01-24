РИАМО – 24 янв. Экстренные службы Москвы проводят проверки почти в 300 объектах по всему городу после сообщений о минировании, сообщает kp.ru.

«На 14:45 зафиксировано 293 угрозы по городу», - сообщил изданию источник в экстренных службах.

Проверки проводились в том числе в телецентре «Останкино», ТЦ «Щука», а также в районных судах.

Ранее ФСБ вычислила почтовый сервис, с которого рассылались сообщения о «минированиях». С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования.