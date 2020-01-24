РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Подольска Иван Мирошниченко внес достойный вклад в победу российской сборной на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сборная России стала победителем медального зачета III Зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходили в швейцарской Лозанне, благодаря победе хоккеистов в финале в заключительный день соревнований.

«Капитан российской команды, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Иван Мирошниченко вошел в список бомбардиров турнира. На счету первой тройки Мирошниченко – Квочко – Мичков 18 из 29 заброшенных шайб», – говорится в сообщении.

Юношеские Олимпийские игры проходили в Лозанне с 9 по 22 января. В них приняли участие спортсмены из 79 стран, которые разыграли 81 комплект наград. Российская команда впервые в истории стала первой в общекомандном зачете. Российская сборная завоевала рекордное количестве медалей – 29, побив собственное достижение четырехлетней давности – 24.