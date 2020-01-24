РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 янв. В специализированной мастерской по ремонту артиллерийского вооружения Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе за 2019 год уничтожили крупную партию оружия, изъятого у правонарушителей, добровольно сданного гражданами и найденного в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На Федеральную службу войск национальной гвардии РФ возложены серьезнейшие задачи государственной важности, одна из них – контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия.

«В соответствии с полномочиями, проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых изымается оружие. В результате работы в прошлом году (2019 – ред.) за различные нарушения было изъято более 180 тысяч единиц оружия. Значительная часть подлежит уничтожению, при этом для осуществления данного процесса необходимо специальное решение суда», – сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он добавил, что всего в структуре Росгвардии существует 33 укомплектованных необходимым технологическим оборудованием и инструментами мастерских. Лаборатория на территории дивизии имени Ф.Э. Дзержинского была образована в 2019 году к 100-летию российского и советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

По словам начальника отдела контроля за оборотом оружия, полковника Дмитрия Харина, оружие поступает со складов артиллерийского вооружения, осуществляются приемка и проверка наименований оружия, указанного в накладных. Снимаются деревянные и пластиковые детали, которые потом тоже уничтожат. Металлические детали оружия передают на следующие посты, где режутся основные детали.

«Главное требование – это внести в них механические изменения, чтобы в последующем не было возможности использовать оружие по назначению даже в случае ремонта. После осуществляется укладка деталей в ящики, взвешивание, опечатывание и перемещение ящиков на склад артиллерийского вооружения», – пояснил Харин.

Финальным шагом в процессе уничтожения оружия становится переплавка металла на лицензированных предприятиях промышленности. Денежные средства, полученные подразделением Росгвардии за сданный металлолом, перечисляются в бюджет Российской Федерации.

Всего в 2019 году было уничтожено более 150 тысяч единиц оружия и около 3 миллионов патронов. На предприятия промышленности было сдано более 197 тонн лома металла. Мероприятия проводятся с целью исключения случаев незаконного применения оружия на территории России.