РИАМО - 24 янв. Ребенок в Клину мог отравиться синтетическими наркотиками, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее в Клину госпитализировали малыша, который отравился неизвестным веществом. Врачи стабилизировали состояние ребенка, и его перевели в специализированную клинику в Люберцах.

«По предварительным данным следствия, 16 января 2020 года 9-месячный мальчик, находясь в квартире по месту своего жительства, обнаружил и употребил наркотическое средство синтетического происхождения. В результате употребления наркотического средства он был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Уже были допрошены свидетели, назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия либо отсутствия у родителей мальчика наркотических средств в организме, проводится и судебно-медицинская экспертиза ребенку.

Сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер.