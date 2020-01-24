РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 янв. Для отделки фасадов многоквартирных домов в квартале Фрунзе в Королеве могут использовать трехслойные панели, сообщил заместитель главы администрации горокруга Сергей Иванов.

В пятницу в Королеве прошло первое заседание рабочей группы по вопросам градостроительства и архитектуры. Председателем группы был избран Иванов.

«В пяти домах квартала принято положительное решение по капитальному ремонту, в остальных 10 домах решение еще не принято. Для отделки фасадов при принятии положительного решения могут быть использованы современные трехслойные панели», – сказал Иванов.

Программа капитального ремонта в квартале на Фрунзе принята на 2023-2025 годы. В пяти домах, где собственники приняли решение провести капремонт, работы будут проведены в 2020-2021 годах. В домах приведут в порядок кровли, фасады и внутренние инженерные системы.

Бескаркасная система утепления фасадов, в которой используются трехслойные панели, уже хорошо себя зарекомендовала в городах Подмосковья. Эта система долговечна, энергоэффективна и безопасна.

Перед установкой системы на фасады будет проведено обследование домов и выдано заключение о возможности ее установки. Цветовая гамма панелей будет соответствовать общему историческому облику квартала.