РИАМО – 24 янв. Опубликованы предварительные данные по численности населения России, она уменьшилась более чем на 35 тысяч человек, сообщает Газета.ru.

Данные по численности населения привел Росстат. В среднем за 2019 год численность постоянного населения составила 146 762 909 человек. В 2018 году этот показатель составлял 146 830 576 человек, что на 67 667 человек больше.

«По подсчетам, на 1 января 2020 года численность населения России составила 146 745 098 человек. Годом ранее этот показатель был равен 146 780 720 человек», — говорится в сообщении.

Таким образом, численность населения сократилась на 35 622 человека.

В октябре 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения (ВПН). Предварительные итоги переписи обещают подвести до апреля 2021 года, окончательные – поэтапно до четвертого квартала 2022 года. Официальная публикация итогов состоится также поэтапно до конца четвертого квартала 2023 года.