РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Экипаж Люберецкой патрульно-постовой службы стал лучшим в Московской области, трем сотрудникам полиции вручили награды, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В Главном управлении МВД России по Московской области прошло заседание коллегии, на котором наградили победителей конкурса на звание лучшего подразделения. В ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Московской области по итогам деятельности за 2019 год начальник управления Виктор Пауков в торжественной обстановке вручил награды сотрудникам подмосковной полиции.

«По результатам конкурса «Лучшее подразделение по итогам работы за 2019 год» памятным знаком награжден в номинации «Лучший наряд патрульно-постовой службы полиции» наряд патрульно-постовой службы полиции отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Люберецкое». В его состав входят старший лейтенант полиции Сергей Яровенко, старший сержант полиции Андрей Коротнев и старший сержант полиции Илья Дятко», – говорится в сообщении.