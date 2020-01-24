РИАМО – 24 янв. Исследователи из Аньхойского медицинского университета в Китае создали протеиновый лак, который может защитить зубы от кариеса, а также способствует их восстановлению, сообщает Газета.ru.

Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

«В данном случае специалисты прибегли к природным механизмам. Они разработали материал на основе натурального антимикробного пептида H5, вырабатываемого слюнными железами», — говорится в сообщении.

Это вещество помогает защищать зубы от налетообразующих бактерий. Ученые добавили к одному концу его молекулы фосфосериновую группу, она привлекла больше ионов кальция для восстановления эмали, чем природный H5. Благодаря этому микробы погибают, так и не достигнув зубов.

Изобретение получило название пептидный лак.