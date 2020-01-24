Ярославка – часть федеральной трассы М8 «Холмогоры» и одна из самых загруженных вылетных шоссе Московского региона. В Ярославском направлении расположено множество дачных поселков, мест отдыха, крупные туристические центры, такие как Абрамцево и Сергиев Посад. Многочисленные дачники и жители подмосковных городов – Мытищ, Королева, Пушкина, Ивантеевки и Сергиева Посада, которые ездят на работу в Москву, - пережили не один этап реконструкции трассы и привыкли стоять в пробках. О том, как изменилась ситуация с «нулевых», и какие проблемы актуальны сейчас, РИАМО рассказали в сообществах «Подслушано M-8 Холмогоры» и «Сергиев Посад Life» «В Контакте».

Пушкинские пробки

Старожилы Болшева и Подлипок еще помнят двухполосную дорогу с редкими машинами, которая к 90-м и нулевым превратилась в одно из самых загруженных шоссе Подмосковья. Про знаменитые пробки на Ярославке знают все, кто хоть раз ездил по ней. Реконструкция отдельных участков трассы длится не первое десятилетие.

Автолюбители со стажем помнят «королевские» пробки десятилетней давности. Они исчезли после того, как убрали светофор и построили путепровод для прямого въезда в Королев. А в 2016 году открыли долгожданный объезд Тарасовки. Трассу сильно расширили: в районе развязки на 22 километре дорогу расширили до 10 полос.

Но даже столь радикальные меры, по свидетельству водителей, не спасли от пробок, которые теперь образуются в районе Пушкино.

«Пушкинские» пробки – главная боль автомобилистов, им посвящают целые телеграм-каналы и петиции с призывом поскорее завершить реконструкцию. В настоящее время реконструкция идет на участке с 29-го по 35-й километр трассы M8: после многополосного расширения в районе села Тарасовка трасса резко сужается до двух-трех полос, образуя бутылочное горлышко. Из-за этого стабильно в часы пик скапливаются пробки. Своего апогея они достигают в дачный сезон – люди стоят там часами.

«Такой пробки, как в районе Тарасовки, не было даже тогда, когда там было по две полосы в каждую сторону. Теперь огромная пробка от Пушкино в сторону Москвы. Прошло то время, когда я доезжал до Рабочки (микрорайон Сергиева Посада – ред.) от метро «Университет» за 1 час 15 минут. Теперь только пробка в Тарасовке занимает более получаса, а то и час», - делится автомобилист Андрей Владимирович.

На «светлое будущее» Ярославки он не рассчитывает. «Ярославку от Пушкино до Москвы может разгрузить только расширенное Щелковское шоссе или новая дорога между Ярославским и Шелковским. Массовая застройка Пушкина, Ивантеевки и Щелкова без этого будет только ухудшать положение», - уверен автолюбитель со стажем.

Его коллегу по несчастью Андрея Егорова «бесят пробки от Тарасовки до «Глобуса» в область, и от Кощейково до Ивантеевки – в Москву».

«Езжу по Ярославке всю сознательную жизнь. Не помню ни раза, чтобы проехал без пробок. Ярославка, ремонт дороги и пробка – это синонимы», - отметил автолюбитель Александр Ветров.

Валентина Кежаева

Из-за пробок на Ярославке отказался от работы в Москве житель города Пушкино Сергей. «Я перестал ездить на работу в Москву только из-за того, что на дорогу тратится слишком много времени. И за это «спасибо» пробке от Мытищ до Северянинского путепровода», - поделился он.

Некоторые автолюбители уже потеряли надежду, что реконструкция на Ярославке когда-нибудь закончится. «Еду и плачу! Ни конца, ни края этому строительству!» - жалуется автоледи Галя Распертова.

Другие все-таки готовы переждать временные неудобства ради будущего комфорта. «Дороги меняются в лучшую сторону! Ярославка становится шире, светлее и безопаснее. Если три полосы доведут до Двориков (деревня на Ярославском шоссе – ред.), будет класс», - надеется автолюбитель Александр Обухов.

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Две разных дороги

Юрий Гашников

Несмотря на проблемы, местные водители признают, что Ярославка начала 2000-х и Ярославка сейчас – это две абсолютно разные трассы.

«На мой взгляд, с 2000-х трасса изменилась до неузнаваемости. Да, пробки были всегда, и, что ни делай, как ни расширяй, увы, проблему в целом не решить. Дорожное покрытие 2007 года – это просто... Сейчас пятерка твердая! Освещение? Раньше и слов-то таких не знали. Конечно хотелось бы, чтобы освещение было до съезда на Сергиев Посад. Но, в целом, и тут пятерка», - считает автомобилист Владимир Додолев.

Юрий Гашников

Также, по его мнению, ездить по Ярославке стало безопаснее, и тут не последнюю роль сыграли многочисленные камеры. «Многие без камер 150 смело давали на спидометр», - заметил водитель.

Раньше на трассе не было и разделительного отбойника. «Отбойника не было от МКАДа до Тарасовки, и от Голыгино до съезда в Сергиев Посад. Это была зона «боевых действий», практически каждый день на этих участках был летальный исход», - вспоминает автолюбитель.

Другие автомобилисты, напротив, мечтают, чтобы на Ярославке было меньше камер фотофиксации и разрешенные 130 километров в час.

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Аттракцион «попади в поворот»

Некоторые водители Ярославского направления также жалуются на освещение и качество дорожного покрытия на отдельных участках шоссе и второстепенных дорогах, примыкающих к Ярославке, в частности, на Красноармейском шоссе.

«От Ивантеевского моста до Красноармейска вся дорога кривая, разметки нет и темно. Едешь по приборам», - рассказал Виктор Васьков.

«Освещение после Кощейково отсутствует. А поворот на Сергиев Посад –это аттракцион под названием «попади в темноте» в поворот», - замечает автоледи Юлия Александровна.

Еще одно темное место – от Софринского поста в Москву и область, добавляет водитель Оксана Гуськова. По ее словам, от Пушкино до поселка Лесной очень ощутима колейность, что зимой грозит аварийностью.

Указатели с ошибками и «грустный» фастфуд

Юрий Гашников

Внимательные водители находят и ошибки на указателях. «Название Абрамцево в английской транскрипции написано с ошибкой – Abramsevo. Где-то еще есть Moskva» - заметил автолюбитель Ник Марандин.

А жители Сергиева Посада недовольны, что название этого туристического города кое-где написано неверно. «Нужно поменять указатели, на которых Сергиев Посад написан с ошибкой через дефис. Это два слова!» - отмечает Елена Гладкова.

Еще одна проблема Ярославки – отсутствие мест для полноценного обеда или перекуса. «Пожрать негде, одни грустные фастфуды!» - жалуется Александр Смирнов. По мнению автоледи с ником Ли Лу, многие придорожные кафе на Ярославке «не вызывают аппетита, так как выглядят неопрятно».

Многие водители перекусывают в крупных ТЦ, особенно хвалят столовую в гипермаркете «Глобус». Но, чтобы заехать в ТЦ, припарковаться и выехать обратно на трассу, водителям приходится тратить много времени.

Некоторые знают секретные места для перекуса. «Есть закусочная в Тарасовке, где шиномонтаж для грузовых машин и садовый рынок. Вкуснее сарделек я не ела, в СССР если только», - поделилась Ирина Чистякова.

Голодных автомобилистов также спасают кафе и пончики на заправках, где, к тому же, можно с комфортом посетить туалет. Раньше для этого усталым дачникам приходилось останавливаться на обочине и идти в придорожный лесок, загаженный дальнобойщиками.

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Рабочие из «нулевых» и советский ресторан

На Ярославском шоссе есть свои достопримечательности – это небесно-голубой храм во имя Владимирской иконы Божией Матери, расположенный в Мытищах, на холме, прямо у обочины трассы; и конечно, монумент «Ракета» на въезде в наукоград Королев.

Еще один символ трассы – ресторан «Сказка» на 43-м километре шоссе, который существует со времен СССР. Заведение в виде большого деревянного терема хорошо заметно с дороги. По свидетельству автомобилистов, здесь можно неплохо перекусить. «С удивлением недавно увидел, что ресторан «Сказка» на Ярославском шоссе еще жив. Похвальное долголетие, заведение существует чуть ли не 50 лет», - ностальгирует на Tripadvisor Nikita B.

Если проехать дальше по трассе, в сторону Сергиева Посада, на обочине нельзя не заметить фигуру лося в ярких ленточках – с 90-х это излюбленное место для фото у молодоженов, которые по традиции останавливаются здесь выпить шампанского.

В начале 2000-х прямо на Ярославском шоссе у МКАД существовал целый «рынок» нелегальной рабочей силы. Трудовые мигранты группами стояли вдоль шоссе, недалеко от строительного рынка на 4-м километре Ярославки, в ожидании клиентов. Подмосковные власти неоднократно пытались ликвидировать этот «рынок». Москвичи и жители области ехали сюда, если нужно был недорого сделать ремонт, что-то построить на даче и пр.

«Еще лет десять назад там стояли толпы рабочих, которые набрасывались на каждую притормозившую машину», - рассказал РИАМО автолюбитель Игорь из Королева. По его словам, давно исчезли с Ярославки и «ночные бабочки». «Приятель рассказывал, что видел «жриц любви» где-то на съездах с Ярославки в районе города Пушкино, но на самой трассе их нет», - добавил водитель.

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