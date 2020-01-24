РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 янв. Свыше 3,5 тысячи студентов проходят обучение в колледжах и вузах на территории подмосковного Красногорска, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

В Молодежном центре Красногорска в пятницу в рамках празднования Дня студенчества состоялась интеллектуальная игра «Битва умов». Глава Красногорска поприветствовала участников.

«Красногорск наполнен молодой энергией. У нас учатся более 3,5 тысячи студентов», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что молодежь может получить образование в Красногорском колледже, многопрофильном колледже. В минувшем году в городе открыли IT-колледж. Кроме того, в Красногорске расположен филиал одного из ведущих вузов России – Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

«Хочу сказать спасибо и студентам, и преподавательскому составу, потому что все наши учебные заведения занимают проактивную позицию. И ребята, и педагоги принимают участие в общегородских мероприятиях, проводят свои мероприятия», – отметила Хаймурзина.

Она пожелала студентам двигаться вперед и не бояться трудностей.