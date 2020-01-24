РИАМО - 24 янв. Во время проверки технической эксплуатации стадиона «Метеор», расположенного на улице Пушкина в городском округе Жуковский, сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья зафиксировали замечания в части содержания территории стадиона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По результатам проверки собственнику МБУ «СШ-Центр спорта «Метеор» выдано предписание об устранении нарушений. Недочеты должны быть исправлены до 20 июля 2020 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Стадион относится к сооружениям повышенного уровня ответственности, которые предполагают массовое пребывание людей.

Гарибян добавил, что инспекторы проверили исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации стадиона, а также состояние эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения.

Объект был введен в эксплуатацию в 2005 году. Общая площадь зданий, расположенных на территории стадиона, составляет 12,7 тысячи квадратных метров.

Футбольно-легкоатлетические арены с трибунами и административно-бытовой корпус являются основными сооружениями объекта. Трибуны рассчитаны на 5,5 тысячи человек, вместимость смотровой площадки – 517 человек. На территории функционирует автостоянка на 90 машино-мест, из них четыре машино-места предусмотрены для маломобильных групп населения.