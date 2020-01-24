РИАМО - 24 янв. Компания «Альфа-Дизайн» построит производственный комплекс по изготовлению полиграфической продукции на земельном участке площадью 0,85 гектара на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города Москвы.

«Земельный участок расположен на северо-западе столицы в районе Южное Тушино. Площадь предполагаемого объекта строительства составит 4,1 квадратных метров. Срок окончания работ – 2026 год», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что департамент городского имущества оформит земельно-правовые отношения с ООО «Альфа-Дизайн», что позволит инвестору начать строительство объекта производственного назначения в рамках масштабного инвестпроекта.

Объект расположен по адресу: Походный проезд, дом 2, строение 1-1. Земельный участок предоставлен компании «Альфа-Дизайн» сроком на шесть лет.

«Новый производственный комплекс – это часть плана по расширению производства фирмы «Альфа-Дизайн». По итогам реализации данного проекта планируется обеспечить рабочими местами 150 человек», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что объем инвестиций составит - 150 миллионов рублей, из них отчисления в городской бюджет - 12,1 миллиона рублей в год.

Возведение производственного комплекса планируется осуществить в рамках реализации государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».