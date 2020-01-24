РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. Подольские команды юнармейцев «Молодая гвардия» и «Рубеж» заняли второе и третье места на военно-патриотической игре с элементами реконструкции «В белоснежных полях под Москвой», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области.

В пятницу в Подольске прошла II Открытая военно-патриотическая игра с элементами реконструкции «В белоснежных полях под Москвой» для участников юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области.

«Участниками игры стали более 200 юных патриотов из пяти муниципальных образований Подмосковья. По итогам упорной борьбы первое место заняла команда «Крепость» Можайского городского округа, второе – команда «Молодая гвардия» городского округа Подольск, третье – подольская команда «Рубеж», – сказал сотрудник.

Юные патриоты прошли девять конкурсных испытаний, среди которых военно-спортивная игра «Зарница», сборка-разборка автомата Калашникова, медицинская подготовка, смотр строя и песни, историческая викторина и другие этапы. Впервые провели конкурс «Боевое развертывание», в рамках которого участникам игры нужно было надеть боевую одежду пожарного и сделать боевое развертывание: проложить магистральную линию 20 метров и подать воду.

«Местное отделение Подольска является в Московской области самым крупным и объединяет свыше 1,4 тысячи юнармейцев. Его штаб проводит большое количество военно-патриотических спортивных мероприятий, на территории округа открыт центр по подготовке юнармейцев «Дом Юнармии». По итогам работы за 2019 год местное отделение признано лучшим в Подмосковье», – сказал начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Александр Легков.

По его словам, в 2020 году отделение городского округа Подольск и штаб Регионального отделения «Юнармии» Московской области проведут целую серию военно-патриотических игр и определят команду, которая примет участие во всероссийской игре «Победа».