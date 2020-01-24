РИАМО – 24 янв. Обладательница титула Grandmama Europe, 50-летняя Екатерина Егина рассказала о своей подготовке к участию в международном конкурсе красоты и о том, как она держит в себя в форме, так, Егина регулярно занимается в спортзале и посещает салоны красоты.

На международном конкурсе красоты, который прошел в Болгарии, Егина стала лучшей среди 30 участниц старше 40 лет.

«Я начала активно работать за 3-4 месяца (перед конкурсом – ред.). Дисциплинировала себя в питании, больше занималась спортом и выбирала костюмы. Кроме того, до 50 лет я никогда не танцевала и не пела, но для конкурса пришлось освоить джазовый вокал и сальсу. Мне это понравилось, буду продолжать брать уроки», — сказала Егина в интервью Nation News.

Она добавила, что после получения титула у нее выросло число подписчиков в Instagram, ее приглашают на съемки. В то же время ей хочется побыть и обычной бабушкой.

Егина рассказала, что уже в течение 33 лет с перерывами на две беременности она три-четыре раза в неделю занимается в спортзале и другими активностями. Касательно диеты, Егина отметила, что ест она хорошо, дисциплины в этом вопросе нет, позволяет себе шоколад и зефир. Кроме того, она уже в течение нескольких лет посещает салоны красоты и полностью приводит в порядок свою внешность.