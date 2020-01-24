РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. Управление по благоустройству и правовое управление Балашихи теперь располагаются по новым адресам, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Доводим до сведения граждан, что поменялся адрес местонахождения следующих управлений округа. Управление по благоустройству находится по адресу: Балашиха, Шоссе Энтузиастов, дом №35. Правовое управление находится адресу: Балашиха, Шоссе Энтузиастов, дом №11/1», - говорится в сообщении.

Часы работы учреждений не изменились: с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.