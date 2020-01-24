РИАМО - 24 янв. В столице 27 января пройдет концертная программа в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Место проведения - Большой конференц-зал правительства Москвы на улице Новый Арбат, 36. На концерт приглашены защитники и жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны.

«Мероприятие напомнит о памятной дате российской истории, когда произошло полное снятие блокады города-героя Ленинграда», — говорится в сообщении.

На сцене выступят академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, народный артист России Василий Лановой, певица Пелагея, заслуженные артисты России Александр Маршал и Ольга Кормухина, вокальная группа TeAmo.

Начало концерта в 13:00. Вход по пригласительным.