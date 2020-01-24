РИАМО - 24 янв. Три ключевых направления работы по безопасности дорожного движения в 2020 году определили в Подмосковье, в прошлом году в регионе уже снизилось количество погибших в ДТП, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

За первый год работы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Московская область заняла 30 место в стране по показателю смертности в ДТП. Снизилось число погибших на дорогах более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. Один из ключевых показателей – снижение смертности от ДТП до 12,7 человек на 100 тысяч населения, на сегодняшний день показатель Московской области составляет 11 человек.

«Еженедельно совместно с ГИБДД области проводится разбор всех произошедших аварий в регионе, а затем формируется план мероприятий. В прошлом году мы отметили, что дорожные происшествия стали концентрироваться в населенных пунктах, поэтому была проведена кампания по «Успокоению движения в городах», в том числе установлены порядка 750 искусственных неровностей», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, в 2020 году определили три главных направления работы: предотвращение наездов на пешеходов, встречных столкновений и опрокидываний транспортных средства, а также изменение поведенческой модели участников дорожного движения.

Для предотвращения наездов на пешеходов в этом году установят порядка 1,5 тысяч искусственных неровностей, 400 новых светофорных объектов, построят около 300 километров новых линий наружного освещения и не менее 250 километров тротуаров, а также 500 пешеходных переходов оборудуют направленной подсветкой.

Для ликвидации встречных столкновений и опрокидываний установят около 100 километров тросовых ограждений и 80 тысяч светоотражающих катафотов.

«В 2019 году на подмосковных дорогах зарегистрировано 5811 дорожных аварий, в которых 841 человек погиб и 6865 получили различные травмы. По сравнению с показателями 2018 года число происшествий сократилось на 3%, количество погибших на 11%, раненых на 7%», – отметил начальник УГИБДД по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

По итогам прошедшего года достигнуты все индикаторы федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», причем с запасом.

В течение года ГИБДД области проведет четыре социальных кампании, первой из которой станет «Маленький пассажир», направленная на соблюдение водителями правил перевозки детей. Масштабные мероприятия, приуроченные к акции, пройдут с февраля по конец апреля.

Московская область в 2019 году вошла в состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках к 2024 году необходимо обеспечить снижение количества мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом и достичь показателя смертности от ДТП, не превышающего четыре человека на 100 тысяч населения.

По итогам 2019 года достигнуты целевые показатели в направлении «Дорожная сеть». Было отремонтировано более 1,6 тысячи километров региональных дорог, а также 180 километров ям, капитально отремонтировано порядка 28 километров; снижена доля дорог в перегрузке за счет строительства дорожных объектов: 15 дорог, трех развязок и четырех мостов и путепроводов.

Построено более 350 километров ограждений разного вида, 320 километров линий наружного освещения, 235 километров новых тротуаров, установлено 12,5 тысяч новых дорожных знаков, свыше 130 тысяч катафотов и сигнальных столбиков, 43 пешеходных переходов с направленной подсветкой.