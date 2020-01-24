РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. Первые паспорта гражданина РФ получили 12 юных жителей Подольска, достигшие 14-летнего возраста, сообщается на сайте администрации горокруга.

Торжественная церемония вручения паспортов состоялась 23 января в администрации Подольска. Мероприятие организовали в преддверии Дня российского студенчества. Поздравил ребят этим с важным и памятным событием замглавы администрации округа Эдуард Щепетев. В мероприятии также принял участие председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Иван Литвяков.

«Свой главный документ гражданина Российской Федерации получили 12 юных жителей Подольска: Кирилл Большаков, Павел Большаков, Олеся Хромченкова, Никита Берлогин, Даниил Федоров, Анастасия Белая, Вероника Семенова, Даниил Казюра, Юрий Лохмачев, Артем Милешин, Елизавета Сайгутина, Дарья Чуб», – говорится в сообщении.

Ребятам вручили памятные подарки и цветы. По окончании торжественного мероприятия участники сделали общую фотографию на память.

Подобные гражданско-патриотические акции под единым названием «Я – гражданин России!» проходят дважды в месяц и всегда приурочены к особым историческим событиям, памятным датам и праздникам страны.