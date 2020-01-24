РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. В пятницу в парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы стартовала областная экологическая акция «Покорми птиц», в ней приглашают принять участие всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Акция проходит по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. Первую кормушку для пернатых повесил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня зима напомнила о себе – впереди почти два месяца холодов. Время вспомнить о тех, кто тяжелее всех переносит морозы. Призываю всех люберчан принять участие в экомарафоне! В прошлом году наш округ стал победителем этой акции – мы сделали более 500 кормушек для птиц! Давайте и в этом году покажем высокий результат, ведь каждая кормушка – это спасенная жизнь!» – сказал Ружицкий.

Он также добавил, что принять участие в акции «Покорми птиц» могут все желающие. Для этого необходимо повесить кормушку, сделать фотографию и разместить об этом пост в соцсетях с хештегами #покормиптиц и #городскойокругЛюберцы.

В этом году в рамках акции в Люберцах планируется провести мастер-классы по изготовлению кормушек, познавательные лекции о жизни птиц, конкурсы на лучшую кормушку.

Орнитологи рекомендуют вывешивать кормушки для птиц, оборудованные крышами и бортиками, а в качестве корма использовать хлебные крошки, несоленые и нежареные семена подсолнуха, специализированные корма для птиц.