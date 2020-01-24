РИАМО - 24 янв. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку технической эксплуатации здания торгового центра Selgros Cash&Carry, который расположен на улице Восточная в Одинцовском округе, и зафиксировали нарушения ведения технической документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«По результатам проверки собственнику ООО «Микотранс» выдано предписание об устранении нарушений. Недочеты должны быть исправлены до 17 марта 2020 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Торговый центр относится к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей.

Гарибян добавил, что специалисты проверили исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации торгового центра, а также состояние эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения.

ТЦ Selgros Cash&Carry начал эксплуатироваться с 2018 года. Общая площадь объекта составляет более 13,3 тысячи квадратных метров. В здании торгового комплекса расположены торговые помещения, а также производственно-складские, административно-бытовые и технические помещения. На территории ТЦ функционирует автостоянка на 450 машино-мест.