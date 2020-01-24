РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проведет встречу с жителями в Люберецком дворце культуры 29 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«29 января Владимир Ружицкий проведет очередную встречу с жителями. Она пройдет в люберецком Дворце культуры. Тема встречи – предстоящая реконструкция Октябрьского проспекта», – говорится в сообщении.

Начало в 18:00. Мероприятия пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом №200А.