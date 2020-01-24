РИАМО - 24 янв. За минувший год автовокзалами и автостанциями «Мострансавто» воспользовалось свыше 53,4 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье работают 44 автовокзала и автостанции предприятия. Ежедневно их услугами пользуются в среднем больше 140 тысяч пассажиров.

«Самой востребованной у жителей и гостей Московской области стала автостанция в Подольске – 6,9 миллиона человек. На втором месте – автовокзал в Чехове - 6,1 миллиона пассажиров. На третьем месте – автовокзал в Ногинске с 5,4 миллиона человек», – говорится в сообщении.

Автобусы предприятия перевезли свыше 43,2 миллиона пассажиров. Чуть более 10 миллионов человек воспользовались маршрутами сторонних перевозчиков.

От автовокзалов и автостанций региона отправляются около 850 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Лидерами по количеству маршрутов стали транспортный объект в Подольске – 55 маршрутов, автовокзал Клина – 52 маршрута, автовокзал Сергиева Посада – 46 маршрутов.

К услугам пассажиров на территории ряда автовокзалов и автостанций доступны парикмахерские, вендинговые аппараты с напитками и едой, аптечные пункты и кафе. К примеру, на базе автовокзала в Мытищах работает кафе-кондитерская «МострансПирожок».

На объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья регулярно проходят акции, приуроченные к праздникам и знаменательным датам. За 2019 год состоялось 12 акций, в рамках которых пассажирам подарили воздушные шары, брелоки, пасхальные куличи и многое другое.