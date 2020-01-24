РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. В подмосковном Подольске коммунальные и дорожные службы в пятницу работают над устранением последствий снегопада, в уборке дворовых территорий задействовали около 680 дворников, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Коммунальные и дорожные службы Подольска работают над устранением последствий снегопада 24 января. В уборке дворовых территорий задействовали 679 дворников, 64 единицы техники и 16 единиц малой механизации. Особое внимание уделили уборке входных групп, тротуарам, проездам, детским игровым площадкам», – говорится в сообщении.

По информации комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска, в очистке от снега муниципальных дорог задействовали 42 рабочих, 31 единицу техники. Песко-соляной смесью, помимо дорог, посыпали спуски и подъемы, тротуары, прогулочные зоны, территории остановок общественного транспорта. Дорожные службы округа работают в круглосуточном режиме.

В мобильном приложении «Проверки Подмосковья», в котором работают управляющие компании, дана команда «Снегопад», все задачи отрабатываются оперативно по мере поступления. В комитете по ЖКХ работает горячая линия для приема обращений граждан, звонки принимаются по телефону: 8(496)755-57-93 с 9:00 до 18:00.