РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Жители Люберец могут сообщить о проблеме с доставкой квитанции за вывоз отходов в территориальное подразделение компании «ЭкоЛайн-Воскресенск», информацию примут по созданному дополнительно номеру телефона, говорится в сообщении пресс-службы регионального оператора.

«Специалисты компании примут информацию о перебоях с доставкой квитанций по телефонному номеру: 8(499)444-76-72 (добавочный 315). Также свои сведения люберчане могут отправить на электронную почту: n.bezsonova@ec-line.ru. Кроме того, звонки от жителей городского округа, не получающих квитанции за услугу «Обращение с ТКО», принимаются на горячую линию «ЭкоЛайн-Воскресенск» с 8:00 до 20:00 по телефону: 8(800)511-76-72», – говорится в сообщении.

Платежные документы за услугу «Обращение с ТКО» жителям Люберец выставляет Мосэнергосбыт, МособлЕИРЦ и региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск». Доставляет квитанции «Почта России».

С 1 января 2019 года услуга по вывозу ТКО из жилищных перешла в разряд коммунальных. Ее необходимо оплачивать ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом.