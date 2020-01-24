РИАМО - 24 янв. В 2020 году стипендии губернатора Московской области выплатят 15 выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым авторам, они получат по 60 и 30 тысяч рублей ежеквартально, соответствующее распоряжение губернатора Подмосковья есть у РИАМО.

«Присудить стипендии в 2020 году в размере 60 тысяч рублей ежеквартально каждая в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства»: Бусыгиной Людмиле Николаевне на создание хореографической композиции «Жар-птица» (городской округ Люберцы); Ермакову Ярославу Игоревичу на создание синтетического действа по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких «Малыш» (городской округ Королев)», — говорится в документе.

Стипендию также получат Валентина Игнашова из Мытищ (на создание цикла вечеров духовной музыки «Пою тебя. Русь православная»), Сергей Кузнецов из Богородского округа (на создание сборника стихов «Ты живым вернись…») и Ольга Пьянкова из Красногорска (на создание авторского проекта «Наше песенное наследие»).

Стипендии в 30 тысяч рублей ежеквартально в номинации «Молодой талантливый автор Московской области» получат Наталия Барышникова из Жуковского – на создание сборника сказок и рассказов «Лунные истории» с авторскими иллюстрациями, Илья Ермишин из Воскресенска – на создание проекта «Русский народный мюзикл «Мама», Мария Журавлева из Сергиево-Посадского округа – на создание постановки драматического спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание».

Стипендии также получат Юрий Зайцев из Химок – на создание фэнтези-комедии по мотивам произведения Милорда Павича «Уникальный роман», Михаил Иванов из Красногорска – на создание цикла авторских киноклипов в формате «Кино-поэзия» «Герои нашего Красногорья», Ирина Лисовская из Люберец – на создание постановки интерактивного спектакля «По мотивам сказок А.С. Пушкина».

Кроме того, стипендии выплатят Анне Ланской из Луховиц – на создание сборника стихотворений и прозы «Ихтис», «Стихи под фонариком», «Цветы и апельсины», «От праздных мыслей», Анне Махине из Каширы – на создание книги «Я выросла», Евгении Малюковой из Каширы – на создание сборника стихотворений «Сто километров от Москвы», Наталии Силаевой из Серпухова – на создание второй части книги «Когда литература искренность отражает…».

Министерство культуры Подмосковья заключит со стипендиатами соглашения о предоставлении и расходовании стипендий.