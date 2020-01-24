РИАМО - 24 янв. Росздравнадзор впервые провел контрольную закупку услуги по искусственному прерыванию беременности в одной из столичных клиник и выявил нарушения, говорится в сообщении пресс-службы территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Проверка состоялась в сети «Он клиник». Ранее в ведомство поступили сведения о том, что аборты там проводят пациенткам сразу в день обращения.

«Установлен факт оказания сотрудниками клиники услуги по искусственному прерыванию беременности в день обращения, что подтверждается предложением провести прерывание беременности с нарушением законодательства, а также началом оказания такой услуги», – говорится в сообщении.

Проведение искусственного пребывания беременности в день обращения является нарушением ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Аборт проводится не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию при сроке беременности 4-7-я и 11-12-я неделя и не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую организацию при сроке беременности 8-10-я неделя.