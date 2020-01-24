РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 янв. Королевская команда «Имени меня» примет участие в Премьер-лиге КВН нового сезона, сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

«По результатам отбора, который проводился в рамках Международного фестиваля КВН в Сочи, королевские КВНщики из команды «Имени меня» вошли в состав Премьер-лиги нового сезона, которая транслируется на Первом канале», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Команда из Королева – единственный представитель Московской области. Всего в лигу вошли 24 команды из Москвы, Владивостока, Новосибирска, Тулы, Мурманска, Магадана, Гомеля и других городов России и Ближнего Зарубежья.