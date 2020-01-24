РИАМО - 24 янв. Погодные модули, стойки SOS и новые табло разместили на станции Лобня первого Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы АО «ЦППК».

Восемь погодных модулей соединили в три длинные конструкции общей длиной 48 метров и окрасили в цвет физалиса.

«На станции появились два дополнительных динамических табло. Они информируют пассажиров о времени и месте прибытия ближайших поездов. Также обновлена система освещения и проведен ремонт кассового зала», – говорится в сообщении.

На платформах установили четыре стойки SOS, на которых можно зарядить мобильные устройства. В районе пешеходной зоны также провели благоустройство. Покрытие платформ заменили с устройством тактильной плитки в местах посадки и высадки пассажиров, кроме того, установили скамейки и урны.

Станция Лобня является конечной для маршрута МЦД-1. Ежедневно ей пользуются более 17 тысяч пассажиров.

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