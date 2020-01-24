РИАМО – 24 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, почему «тормозится» возможное помилование Владимиром Путиным 27-летней израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам за контрабанду наркотиков, сообщает Газета.ru.

Иссахар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Девушка летела из Дели в Тель-Авив. У нее в багаже обнаружили около 10 граммов гашиша, девушке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и осудили на 7,5 лет колонии. Иссахар призналась, что хранила наркотик для личного употребления. Все обвинения в контрабанде вещества она категорически отрицала.

«Сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит», – сказал Песков.

При этом он заявил, что просьба о помиловании Иссахар со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не дает юридического права на запуск данной процедуры.

Песков добавил, что по российским законам, пока девушка не попросит о помиловании, президент не сможет рассмотреть данный вопрос.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что осужденная израильтянка не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.

Путин во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и пообещал, что с ее дочерью «все будет хорошо».