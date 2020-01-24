РИАМО - 24 янв. В Москве во время комплексной реставрации особняка Рутковских в Большом Козловском переулке обнаружили старинные тумбы для карет, они использовались для того, чтобы последние не повреждали стены зданий, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«На днях при раскрытии первоначального проезда реставраторы обнаружили в проездной арке со стороны главного фасада чугунную отбойную тумбу с декорированной крышкой. Она находится в хорошем состоянии. Кроме того, с противоположной стороны проезда сохранилась еще одна тумба. Однако она сильно повреждена», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты досконально изучают их, чтобы определить порядок возвращения тумбам исторического облика. Реставрация особняка проходит под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Руководитель ведомства Алексей Емельянов сообщил, что каретные тумбы будут сохранены и бережно отреставрированы. Сейчас прорабатывается возможность их будущего экспонирования в остекленном приямке на том месте, где они исторически располагались.

В особняке уже проведены работы по сохранению кровли, вычинке и инъектированию кирпичной кладки, практически полностью завершена реставрация бокового и дворового фасадов, оштукатурены и окрашены стены главного фасада. Продолжается реставрация богатого лепного декора снаружи и внутри здания. Все работы планируют завершить в 2020 году.