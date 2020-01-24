РИАМО - 24 янв. В Подмосковье 25 января стартует новый сезон социального проекта «Народный хоккей 50+», участие в соревнованиях примут более 450 человек из 24 команд, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все игры пройдут в три этапа: групповой, зональный и региональный.

«На протяжении трех месяцев хоккеисты проведут более 60 матчей в 11 городах Московской области, среди которых Дмитров, Сергиев Посад, Щелково, Павловский Посад, Орехово–Зуево, Воскресенск, Озеры, Наро-Фоминск, Селятино, Пирогово и Электросталь», – говорится в сообщении.

Социально-спортивный проект «Народный хоккей 50+» проводится с 2016 года силами Региональной общественной организации любителей и ветеранов хоккея Московской области. С 2017 года он финансируется за счет президентского гранта.

«Матчи в рамках проекта «Народный хоккей 50+» для любительских команд старшей возрастной категории впервые прошли в 2016 году. С тех пор эти соревнования претерпевали определенные изменения, но непременно расширялись. В этом году за победу будут бороться 24 команды, собранных из хоккеистов старшего поколения, несмотря на возраст живущих спортом и активным образом жизни», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.