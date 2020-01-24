РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 янв. В Королеве пациент городской больницы угрожал взорвать пульмонологическое отделение, сообщил «РИАМО в Королеве» директор МКУ «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Об угрозе взрыва в пульмонологическом отделении филиала «Костинский» сообщили 22 января.

«43-летний мужчина угрожал взорвать отделение предметом, похожим на гранату. Прибывшим нарядом обезврежен, задержан, доставлен в Костинский отдел полиции. Предмет удален из помещения сотрудниками полиции», – сказал Потатуев.

По его словам, эвакуация не проводилась. В результате прибывшими на место сотрудниками Росгвардии установлено, что гранатой оказалась граната для игры в страйкбол, угрозы она не представляет.

По данному факту полицейские проводят проверку.

По словам очевидцев, ранее судимый мужчина требовал, чтобы его отпустили домой.