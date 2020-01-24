РИАМО - 24 янв. Четыре медицинских учреждения за внебюджетные средства закончат строить в Подмосковье, так, в Ленинском округе появится поликлиника на 450 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«В рамках комплексной застройки в Подмосковье <…> в 2020 году построят четыре объекта здравоохранения в городских округах Ленинский, Одинцовский, Серпухов и Лыткарино», − сказала глава регионального министерства министр жилищной политики Инна Федотова.

Строители ГК «ПИК» возведут поликлинику на 450 посещений в смену в Ленинском округе, а ООО «Хавен» в Одинцовском округе построит хирургический корпус «Лапино» площадью более 18 тысяч квадратных метров.

Для жителей Лыткарина АО «ЮИТ Московский регион» построит кабинет врача общей практики площадью 200 квадратных метров, а в Серпухове от ООО «Серпуховнефтепродукт» появится медицинский центр.

В прошлом году в Подмосковье заработали девять объектов здравоохранения - в Балашихе, Долгопрудном, Ленинском округе, Воскресенске, Мытищах и Красногорске.