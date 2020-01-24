РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 янв. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила 10 молодым семьям городского округа свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное вручение сертификатов прошло в пятницу в Молодежном центре Красногорска.

«Я вас всех поздравляю с тем, что вы попали в программу, которая поддерживается в нашей стране всеми – от президента до губернатора и администраций муниципалитетов. Надеюсь, каждый из вас сможет быстро реализовать это право. Вы знаете, что сертификат действует 7 месяцев», – сказала Хаймурзина.

В соответствии с муниципальной программой «Жилище», подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей», в 2020 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получили 10 молодых семей.

Двум семьям, состоящим из 5 человек – родителей и троих детей, выдали сертификаты на 1,9 миллиона рублей. Пять семей с двумя детьми могут воспользоваться социальной выплатой в размере 1,5 миллиона рублей. Еще три семьи получили сертификаты на 1,15 миллиона рублей.

Сертификаты дают молодым семьям право приобрести жилое помещение по договору купли-продажи или по договору строительного подряда только на территории Московской области.

Свидетельство может быть использовано для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа. При этом его нельзя использовать для приобретения жилья у близких родственников.