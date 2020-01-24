РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. В подмосковных Люберцах на Волковской улице маршрутное такси врезалось в автомобиль, сообщила «РИАМО в Люберцах» владелица пострадавшего автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 января в 22:15.

«В меня сзади врезалось маршрутное такси №9 на Волковской улице, и водитель совершенно отказывался признавать вину. Я позвонила в службу 112, они очень быстро отреагировали, и уже через две минуты был звонок из ГИБДД. Сотрудник сказал, что надо сделать четыре фото и поехать в ГИБДД для оформления ДТП, но водитель маршрутки наотрез отказался не то что ехать, он даже не собирался разговаривать с сотрудниками по телефону», - сказала женщина.

Она добавила, что ей пришлось ждать экипаж ГИБДД. Инспекторы сообщили водителю маршрутного такси, что он виноват в аварии.

«Водитель маршрутки сначала хотел скрыться, пока я не сказала ему, что у меня работает видеорегистратор, и что ему грозит ответственность за оставление места ДТП», - подчеркнула собеседница.

Маршрут №9 обслуживает компания «РандТранс». Получить оперативный комментарий от представителей компании не удалось.