РИАМО – 24 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование россиян по поправкам к Конституции будет иметь решающее значение, передает Газета.ru.

Он подчеркнул, что голосование не является простой формальностью. Сейчас разрабатывается порядок и сроки его проведения.

«Если люди посчитают нецелесообразным (внесение поправок – ред.), то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против», — сказал Песков.

Поправки к Конституции президент РФ Владимир Путин анонсировал во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их предлагается вынести на общероссийское голосование. Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок Андрей Клишас отметил, что проголосовать можно будет только за или против всего пакета поправок сразу.