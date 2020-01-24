РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. Подольское управление социальной защиты населения в 2019 году оказало экстренную социальную помощь 856 жителям городского округа, общая сумма выплат составила более 5,5 миллиона рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В 2019 году экстренную социальную помощь получили 856 подольчан, общая сумма выплат составила более 5,5 миллиона рублей», – сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Жители Подольска могут обратиться в Подольское управление социальной защиты населения за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации – инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорностью, безработицей. Также в случае наступления кризисной ситуации – повреждение жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.

Помощь можно получить раз в год. Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах.

В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения, имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину.

Всего в 2019 году экстренную социальную помощь получили 63540 жителей Подмосковья. Общая сумма выплат составила около 408 миллионов рублей.