РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Праздничная программа к Татьяниному дню с ретротанцами пройдет в Малаховском музее Люберец 25 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Малаховский музейно-выставочный комплекс приглашает всех желающих 25 января на праздничную программу «Татьяны милый идеал». Мероприятие подготовлено в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Гости праздника совершат увлекательное путешествие в прошлое. Они узнают о традициях празднования Татьяниного дня, посмотрят тематические видео, поучаствуют в викторинах. Кульминацией вечера станет программа с ретротанцами, а завершающим аккордом будет выступление певца и гитариста Владимира Епишкина.

«Приходите и проведите Татьянин день насыщенно, интересно и с удовольствием», – отмечается в материале.

Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный. Музей находится по адресу: Малаховка, улица Шоссейная, дом №40, строение 2.