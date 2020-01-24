РИАМО - 24 янв. В аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и на аэродроме Чкаловский усилили санитарно-карантинный контроль из-за китайского коронавируса 2019-nCoV, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Контроль осуществляется в круглосуточном режиме, чтобы не допустить распространения в России инфекционных болезней и предотвратить ввоз товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ.

«Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в регионах КНР и с целью недопущения завоза и распространения на территории Российской Федерации случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, управлением Роспотребнадзора по Московской области усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими пассажирами», — говорится в сообщении.

Используется бесконтактная термометрия пассажиров на борту самолета и повторная термометрия с использованием стационарных тепловизоров в залах прилета аэропортов.

С 1 января досмотрели 1703 рейса, из которых 240 – из Китая. Всего досмотрели 387908 человек (из Китая – 61302). Случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.

В мире зарегистрировано более 600 подтвержденных случаев заболевания, которое вызвано новым коронавирусом. Практически все они зафиксированы в Китае, также случаи заражений зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Тайване. 17 заболевших скончались.

Российским туристам рекомендуют не посещать Китай, пока не стабилизируется ситуация.