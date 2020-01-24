РИАМО - 24 янв. Французская компания ORPEA построит современный герон­то­ло­гический центр на 150 мест в столичном районе Переделкино, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании Clinea (входит в ORPEA Group) Эммануэль Массон в пятницу подписали меморандум о взаимопонимании.

«ORPEA Group планирует построить в Москве новый геронтологический центр для людей пожилого возраста и людей с инвалидностью, отвечающий современным мировым стандартам», – говорится в сообщении.

Власти столицы предоставят компании земельный участок, который расположен на территории московского Научно-методического геронтологического центра «Переделкино».

В центре будут ухаживать за пожилыми людьми, а также обеспечат социальное обслуживание и реабилитацию дезориентированных и ослабленных возрастных граждан. В учреждении будут применяться новейшие методы и технологии в области реабилитации. Там будут работать более 100 квалифицированных специалистов.

ORPEA Group основана в 1989 году и в настоящее время является ведущей европейской компаний в области реабилитации и патронажного ухода. В штате компании работают более 60 тысяч специалистов.