РИАМО - 24 янв. Французская компания ORPEA построит современный геронтологический центр на 150 мест в столичном районе Переделкино, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании Clinea (входит в ORPEA Group) Эммануэль Массон в пятницу подписали меморандум о взаимопонимании.
Власти столицы предоставят компании земельный участок, который расположен на территории московского Научно-методического геронтологического центра «Переделкино».
В центре будут ухаживать за пожилыми людьми, а также обеспечат социальное обслуживание и реабилитацию дезориентированных и ослабленных возрастных граждан. В учреждении будут применяться новейшие методы и технологии в области реабилитации. Там будут работать более 100 квалифицированных специалистов.
ORPEA Group основана в 1989 году и в настоящее время является ведущей европейской компаний в области реабилитации и патронажного ухода. В штате компании работают более 60 тысяч специалистов.
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