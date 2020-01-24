РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. Члены Общественной палаты Балашихи предложили прокуратуре округа заключить соглашение о взаимодействии, сотрудники прокуратуры активно участвуют в заседаниях и круглых столах на базе Общественной палаты, помогая в решении острых вопросов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

23 января состоялась встреча с участием первого заместителя прокурора Балашихи Станислава Малова и членов Общественной палаты округа.

«Городская прокуратура активно участвует в заседаниях и круглых столах на базе Общественной палаты, помогает в решении острых вопросов. Мы собираем обращения и стараемся вместе находить выход из тех проблем, которые волнуют жителей округа. Готовы и будем предпринимать шаги к более тесному сотрудничеству с прокуратурой Балашихи», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

В ходе встречи общественники предложили Малову заключить соглашение о взаимодействии. Также они решили провести в марте встречу с участием руководства Общественной палаты, прокуратуры и налоговой инспекции Балашихи.

Малов отметил, что прокуратура всегда открыта для общественности, и большая часть ее работы строится на рассмотрении жалоб и обращений, в том числе со стороны общественных объединений.