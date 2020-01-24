РИАМО - 24 янв. В Подмосковье в течение месяца планируют запустить на портале «Добродел» опрос, направленный на выявление проблемных вопросов в сфере предпринимательства, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«В течение месяца мы проведем данный опрос. Будем использовать уже существующие системы. Скорее всего опрос будет на «Доброделе». Нам важно, чтобы он прошел равномерно по всем муниципальным образованиям, захватил всех предпринимателей, всех видов и размеров бизнеса», – сказал Хромов.

По его словам, опрос направлен на выявление проблемных вопросов, связанных в первую очередь с контрольно-надзорной деятельностью. В том числе, где контрольно-надзорная деятельность останавливает бизнес и мешает нормально развиваться.

Также Хромов напомнил, что в пятницу состоялся инвестиционный совет Московской области, в котором приняли участие подмосковные бизнесмены, общественные организации и органы исполнительной власти региона.

«Сегодня обсуждались вопросы, связанные с Росреестром, с подключением к энергетике – это бизнес продолжает беспокоить. Регистрация объектов, прозрачность получения процедур и согласование с Роспотребнадзором также беспокоит предпринимателей. И, конечно, базовые вещи, связанные с финансированием», – добавил зампред.