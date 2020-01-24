РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Школьники из подмосковных Люберец проверят свои знания физики и математики в ходе выездной олимпиады 31 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«LIX Выездная физико-математическая олимпиада для школьников городского округа Люберцы пройдет на базе гимназии «Интерес» 31 января. Ее организует Московский физико-технический институт (МФТИ). Начало в 10:00», – говорится в сообщении.

В выездной олимпиаде по физике могут принять участие школьники 8-11 классов, по математике – 5-11 классов. Электронную регистрацию прошли уже 30 человек. Зарегистрироваться можно по ссылке.

«Онлайн-заявление об участии необходимо заполнить сразу по двум предметам – физике и математике», – подчеркивается в материале.

Набранные баллы дадут 11-классникам преимущество при поступлении в МФТИ. Учащимся 5-10 классов рекомендовано ежегодно участвовать в олимпиаде, чтобы преподаватели института могли отследить результативность ребенка перед поступлением в вуз.

Выездная олимпиада состоится в гимназии №16 «Интерес», корпус «Вектор» по адресу: Люберцы, проспект Гагарина, дом №24, корпус 4.