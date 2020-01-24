РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска вдоль стен гаражно-строительного кооператива №19 в 2020 году построят тротуар, также планируется установить 14 опор уличного освещения, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В микрорайоне Климовск в связи с вводом в эксплуатацию дома №7 на улице Серпуховской, а также для обеспечения пешеходного сообщения домов №1, №2, №3, №4 с жилым массивом на улице Революции в настоящее время завершается подготовка дефектных ведомостей и сметной документации для строительства тротуара вдоль стен гаражно-строительного кооператива №19 (ГСК-19). Работы планируется завершить в 2020 году», - говорится в сообщении.

Специалистам предстоит большая работа при планировании земельного участка для строительства тротуара протяженностью более 350 метров и шириной 2 метра. Также планируется установить 14 опор уличного освещения.