РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. Свыше 8 тысяч обращений от жителей поступило в прокуратуру городского округа Балашиха в 2019 году, большая часть жалоб касалась работы управляющих компаний — неправильного начисления платежей за коммунальные услуги и содержания жилищного фонда, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Прокуратура всегда открыта для общественности. Большая часть нашей работы строится на рассмотрении жалоб и обращений в том числе со стороны общественных объединений. Работа Общественной палаты в первую очередь направлена на удовлетворение интересов жителей и округа, а мы стараемся решать злободневные вопросы. В 2019 году от жителей Балашихи к нам поступило более 8 тысяч обращений», - сказал первый заместитель прокурора Балашихи Станислав Малов.

Он добавил, что в основном жалобы поступали на управляющие компании из-за неправильного начисления платежей за коммунальные услуги и содержания жилищного фонда.

В 2020 году прокуратура Балашихи будет уделять особое внимание защите прав жителей в сфере ЖКХ.