РИАМО - 24 янв. Депутаты Московской областной думы займутся проработкой вопроса об обеспечении участковых полицейских жильем, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

Ранее начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков предложил предоставлять участковым служебные квартиры с правом выкупа. Сейчас из 2,3 тысячи участковых в Московской области 400 человек нуждаются в жилье. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов дал поручение профильным комитетам проанализировать данное предложение.

«Нам надо посмотреть форму и возможности региона оказывать такую поддержку участковым. Это может быть предоставление права оформлять служебное жилье в собственность по истечении какого-то срока службы. Либо у нас в регионе действует программа по соципотеке – сейчас ею могут воспользоваться ученые, врачи, учителя – может быть, этот перечень целесообразно расширить», – отметил Брынцалов.

Московская область входит в топ-15 самых благополучных с точки зрения безопасности регионов России. По словам главы подмосковного парламента, нужно стремиться к сохранению лидерских позиций в таком важном направлении работы, как безопасность жителей.