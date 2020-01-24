РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. В библиотеке имени Сергея Есенина в подмосковных Люберцах 27 января состоится концерт New Balalaika, вход свободный, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Для люберчан выступят лауреаты российских и международных конкурсов Андрей и Никита Говоровы (балалайка) и Нелли Пчелинцева (фортепиано). Приходите на незабываемый вечер качественной музыки в живом исполнении! Начало концерта в 17:00. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Волковская, 5А.

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